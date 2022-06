Michael Ballack namora com amiga do filho

A notícia apanhou de surpresa o mundo do futebol alemão. Segundo o diário ‘Bild’, Michael Ballack, de 45 anos, está a namorar com Sophia Schneiderhan, de 21 anos. A diferença de idades não é o foco do artigo mas antes o facto de a modelo ter sido amiga do filho do ex-internacional.Recorde-se que Emilio Ballack faleceu em agosto do ano passado em Tróia, após sofrer um acidente com uma moto-quatro.