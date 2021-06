Michael Owen pede fotos a ex-concorrente do Big Brother: «Nada mau. Que tal mandares mais 20?»

A imprensa inglesa noticia esta segunda-feira que Michael Owen, antigo futebolista inglês, terá pedido a Rebecca Jane, ex-concorrente do 'Big Brother', em "centenas de mensagens", que lhe enviasse fotografias em que aparecesse nua, para depois as avaliar.





Segundo o 'Sunday Mirror, o antigo avançado, casado e atualmente comentador televisivo, explicou a Jane numa das mensagens que viu uma imagem do seu peito 65 vezes. A conversa "rapidamente se tornou sexual".Ao que parece Rebecca Jane ter-lhe-á feito a vontade. Owen perguntou, depois, se os seios da estrela do 'reality show' eram "falsos", sugerindo que os dois deviam encontrar-se, para esclarecer a questão.Numa ocasião, quando viajava para casa, o antigo futebolista terá pedido à mulher que lhe enviasse mais fotografias. "Vá lá, manda. É uma longa viagem até Londres e preciso de alguma coisa para fazer... Não deixes nada para a imaginação. Eu aviso se alguma delas for adequada para a comunicação social, espero que nenhuma delas seja..."Depois de ela lhe ter feito a vontade, Michael Owen terá respondido. "Tremendo".E acrescentou: "Bem, foste direto lá com uma foto das tuas mamas, não há como voltar atrás. Hmmmm. Nada mau. Belas mamas. Que tal mandares mais 20? Isso seria bom."