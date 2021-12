E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto de Moto GP estreou-se na paternidade em novembro, altura em que nasceu Alice, fruto do seu casamento com Andreia Pimenta. E por isso teve um Natal com um grande presente nos braços: "E de repente o Natal ganha outro significado", escreveu Miguel Oliveira, partilhando uma imagem ao lado da companheira e da filha. Agora é acelerar para um grande 2022 nas pistas.