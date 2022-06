Mikayla Demaiter radiosa

Já muito se falou e escreveu sobre a beleza radiosa de Mikayla Demaiter. Vestida de guarda-redes nos Bluewater Hawks, poucos conheciam a formosura do seu corpo. Aos 19 anos decidiu abandonar o hóquei no gelo profissional devido a uma lesão no joelho. Em boa hora o fez porque, nas redes sociais, tornou-se uma sensação à medida que surgia com cada vez menos roupa. Já como modelo, a bela canadiana tem extasiado os seus seguidores com produções fotográficas que deixam pouco espaço às críticas negativas.