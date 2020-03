Mike Tyson ainda não perdeu a arte de saber ganhar dinheiro. O ex-campeão mundial de pesos-pesados assinou um contrato com a Cameo por 280 mil euros. Através deste serviço, os fãs pagam um pequeno valor para as suas celebridades preferidas fazerem um pequeno vídeo personalizado.





A aposta foi mais do que certeira: em apenas seis horas, o Iron Man conseguiu mais de 18 mil euros! Até a própria Cameo ficou espantada com o sucesso que Mike Tyson continua a ter no mundo desportivo.