Milena Bemfica e Shay Victorio: depois das agressões, a reviravolta

Depois de acusar o ex-marido, o guarda-redes Jean Paulo, de violência doméstica, Milena Bemfica está agora a ser processada pela atual namorada do jogador por danos morais. Shay Victorio diz ter recebido ameaças de morte da rival e exige uma indemnização de 500 mil reais (106 mil euros, no câmbio atual). Jean admitiu as agressões contra a ex-mulher e acabou por ser transferido do São Paulo para o Atlético Goianiense, há cerca de uma semana.