Miley Cyrus com réveillon atribulado

A cantora Miley Cyrus deu um concerto de fim do ano para o canal NBC, ‘Miley’s New Year’s Eve Party’. Mas nem tudo correu bem. Um problema com o guarda-roupa quase deixou a cantora despida. Uma das alças do top prateado rebentou e Miley teve de improvisar. Sem deixar de cantar, virou as costas para o público e dirigiu-se aos bastidores, enquanto a banda continuou a tocar. Quando regressou ao palco, Cyrus já não tinha o top mas sim um blazer encarnado, bastante provocador.