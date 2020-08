Miriam Saavedra troca colega por futebolista

A atriz e apresentadora, de 26 anos, gosta de ter namorados famosos. Depois de um suposto romance com Froilán, neto do rei emérito de Espanha, Juan Carlos, a antiga estrela do Big Brother VIP teve uma tórrida relação com Carlos Lozano, também apresentador, que conheceu no reality show do país vizinho. Mas essa paixão já terminou e a sensual peruana está agora de queixo caído por um futebolista do Deportivo da Corunha, com quem foi fotografada a bordo de um iate. O craque é o médio turco Emre Çolak, de 29 anos.