E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois do “sim” ao pedido de casamento feito por Thibaut Courtois há algumas semanas, Mishel Gerzig está agora a passar momentos de descontração em Formentera, nas ilhas Baleares. “Desejo de passear”, escreveu a modelo israelita no Instagram, para logo receber umas labaredas em forma de emojis por parte do futuro marido.