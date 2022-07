Luka Modric surpreendeu um órfão ucraniano de seis anos com uma vídeo chamada pedida por Darijo Srna, atual diretor do Shakhtar Donetsk. O pequeno Ilya Kostushevych mal podia acreditar que do outro lado do ecrã do telemóvel estava o seu herói do Real Madrid. Recorde-se que Modric perdeu o avô e a casa durante a guerra na antiga Jugoslávia.