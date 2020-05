Monika Clarke é uma estrela do mar

É uma das mais populares modelos australianas e não é preciso abrir muitos os olhos para perceber a razão. Monika Clarke encanta os seus seguidores no Instagram com as suas ousadas produções fotográficas, tendo sempre o mar e a piscina por perto. Com o namorado Jared Lyons partilha o gosto pelo ginásio ou não fosse este antigo jogado da Minor League Baseball um influenciador no Instagram, com conselhos práticos para tirar o melhor partido do exercício físico, acompanhado por uma alimentação saudável.