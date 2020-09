Álvaro Morata e a mulher, Alice Campello, foram pais pela terceira vez. Atualmente na Juventus, o espanhol anunciou esta terça-feira, através do seu perfil de Instagram, o nascimento do pequeno Edoardo partilhando algumas fotos do casal com o bebé que já tem dois gémeos, Leonardo e Alessandro, de 2 anos.





"Edoardo Morata Campello 29/09/2020. Bem-vindo ao mundo filho. A mãe e o filho estão ótimos. Alice, és incrível, obrigado por me fazeres, mais um dia, o homem mais feliz do mundo", escreveu Morata.