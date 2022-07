Morgan Ketzner encontrou o "paraíso"

"Encontrei o paraíso", exclama Morgan Ketzner no Instagram, encantada com o refúgio que descobriu para passar as férias de verão. A modelo de ‘fitness’ escolheu as Bahamas para exibir um corpo bem moldado à custa de sessões intensas no ginásio. Inegável é a beleza e alegria que exibe nas muitas fotografias que já publicou naquela rede social, para logo ser brindada com os elogios de milhares de seguidores. Agora, é só dar umas valentes braçadas no mar e bronzear-se ao sol para se tornar ainda mais bela.