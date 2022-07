Mourinho revela o que tatuou no braço e o FC Porto está incluído: «Algo que apenas eu posso ter»

View this post on Instagram A post shared by Jose Mourinho (@josemourinho)

José Mourinho revelou o conteúdo da tatuagem que fez no braço direito. Trata-se de uma imagem dos três diferentes troféus europeus que já conquistou (por cinco ocasiões), com um pequeno círculo com as cores do clube por quem arrebatou a respetiva prova. Assim, o FC Porto, por exemplo, surge em duas ocasiões - na Taça UEFA e Liga dos Campeões -, com Roma (Conference League), Manchester United (Liga Europa) e Inter Milão (Champions) também presentes."Esta é a minha tatuagem. A alegria das pessoas de Roma levou-me a fazê-la. Depois pensei em algo especial, algo que honrasse todos os clubes por quem conquistei provas europeias. Por outro lado, queria uma tatuagem única, uma que, para já, apenas eu poderia ter. O Alberto mostrou-me algumas propostas e eu apenas mudei alguns detalhes. Aqui está ela", afirmou o treinador da Roma no Instagram.