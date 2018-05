A ‘Casa de Papel’ parece ter feito mais uma vítima. Agora é João Moutinho quem está viciado na série espanhola que mostra "o maior roubo da História", pelo menos na ficção. "À espera da nova temporada", escreveu o médio do AS Monaco na legenda de uma fotografia em que aparece com a máscara Salvador Dalí, característica do disfarce dos ladrões na série. Para já, Moutinho tem de se concentrar na preparação da Seleção Nacional para o Mundial na Rússia.