Bianca Gascoigne não cedeu aos prazeres da gulodice enquanto esteve confinada em casa devido ao coronavírus. Preciosamente ajudada por um ‘personal trainer’, que por acaso também é seu namorado, a filha adotiva do ex-futebolista Paul Gascoigne mostra-se numa forma física invejável.





O calor que se faz sentir no Reino Unido, com temperaturas acima dos 30° C, tem levado a beldade britânica a mostrar-se em trajes mínimos no Instagram, para felicidade dos seus admiradores.