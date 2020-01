Mulher de Adrien Silva vive "pesadelo" no avião por causa da depressão Elsa

Margarida Neuparth, mulher do jogador Adrien Silva, decidiu partilhar a revolta pelo que viveu durante o regresso a Portugal, ao viajar de França, com a família.





"Já estamos há uma hora e meia dentro do avião à espera para levantar voo. Maria Clara com febre, e o benuron no porão. Comida já servida porque vai haver bastante turbulência. Vídeos dos ipads quase esgotados", escreveu numa publicação nas redes sociais, onde filma a filha impaciente ao pé dos lugares do avião. O atraso deveu-se à depressão Elsa, que provocou o caos um pouco por todo o país."Um pesadelo que nunca mais chega ao fim, mas estamos todos bem. Foram cinco horas de atraso entre Nice-Lisboa, três tentativas de aterragem, aterragem em Faro e de volta para Lisboa. Uma hora de espera pelas bagagens", reportou ainda.Depois da situação que passaram, Margarida descansou os seguidores quando chegou finalmente a casa: "12 horas depois, chegámos a casa. Obrigada a todos pelas mensagens de preocupação, estamos de rastos mas bem", afirmou. "Caos total no aeroporto de Lisboa. Que vergonha", atacou ainda.No entanto, a mulher de Adrien aproveitou para agradecer os cuidados do piloto e tripulação do avião em relação a ela e às crianças.Depois dos momentos conturbados, Margarida Neuparth prepara-se para passar o Natal em Lisboa com Adrien e os filhos: Santiago, Thomas e a mais nova, Maria Clara.