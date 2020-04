Mulher de Boateng e as relações sexuais "10 vezes por dia": «Não sou ninfomaníaca»

Melissa Satta proferiu em 2012 umas declarações sobre a sua vida sexual com Kevin-Prince Boateng que correram mundo. Se fosse hoje, admite, não o teria dito.





Na altura o agora jogador da Fiorentina, que está emprestado ao Besiktas, jogava no Milan e sofria de inúmeras lesões. A mulher veio a público explicar que as mazelas se deviam ao sexo. Segundo contou, o casal tinha relações sexuais "umas dez vezes por dia".Melissa e Kevin casaram-se quatro ano depois de se conhecerem, em 2011, têm um filho e estão à espera do segundo. E agora, alguns anos depois, a apresentadora de televisão reconhece que as suas declarações não foram felizes..."O facto de termos relações sexuais com tanta frequência não me converte numa ninfomaníaca", contou Melissa, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'.Melissa nunca pensou que as suas palavras teriam um impacto tão grande, mas aprendeu a lição. "Deves ter muito cuidado com o que dizes no futebol, especialmente quando se trata de sexo. Nem imaginam o turbilhão em que me vi envolvida..."