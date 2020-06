A mulher de Bruno Fernandes, Ana Pinho decidiu visitar o areal com a filha Matilde e mostrou as brincadeiras com a menina, que se revelou entusiasmada com a tarde passada à beira-mar. A companheira de Fernandes acariciou a barriga. A jovem está à espera de um menino. Foi surpreendida pelo atleta, que lhe dedicou um golo, no seu último jogo.