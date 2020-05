A mulher de Eder Lopes está na reta final da gravidez. A modelo belga, Sanne Lopes, está grávida de um menino. A família está a viver na Rússia, onde o craque defende as cores do Lokomotiv Moscovo, e este vai ser o irmão mais novo de Kai, que tem pouco mais de um ano. Esta vai ser uma forma especial de viver o Dia da Mãe. O casal casou no Algarve em 2017.