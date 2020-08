Mulher de Fàbregas acusa Barack Obama de financiar terroristas

Daniella Semann é mulher do futebolista espanhol Cesc Fàbregas e está no centro de uma polémica envolvendo o antigo presidente norte-americano Barack Obama.





De origem libanesa, Daniella Semann tem estado muito ativa nas redes sociais a chamar a atenção para a tragédia que se vive no seu país, desde o início de agosto, altura em que Beirute, capital do Líbano, foi abalada por duas expulsões, que deixaram um rasto de destruição , matando centenas de pessoas e ferindo milhares.Já esta semana, a mulher de Fàbregas comentou uma publicação da BBC no Instagram, em que cita parte do discurso da antiga primeira dama norte-americana na convenção do Partido Democrata: "Se pensam que as coisas não podem piorar, acreditem que pode", refere Michelle Obama, apelando ao voto em Joe Biden contra Donald Trump nas próxima eleições.Em resposta, Daniella Semann acusou Barack Obama de ser responsável pelo financiamento de terroristas: "O teu marido é o pior presidente da história da América, durante anos financiou terroristas. O teu marido é responsável pela morte de milhares de crianças na Siria, Iraque, Iémen e agora também no Líbano por negociar com terroristas... Vai para casa Michelle, chega de hipocrisia."