Mulher de Fàbregas garante que Messi não traiu Antonela com jornalista

Daniella Semaan, a mulher de Cesc Fàbregas, veio a público negar os rumores de que Lionel Messi teria traído Antonela Roccuzzo com uma jornalista argentina. A imprensa sul-americana tem nos últimos tempos alimentado a suspeita de que o craque do Inter Miami ter-se-ia envolvido com Sofia Martinez e que o seu casamento estaria em perigo, mas Semaan, que conhece bem o casal, garante que é tudo mentira.





"Que publicação sem sentido. Nada disto é verdade", escreveu a mulher de Fàbregas - que frequentemente passa férias com o casal Messi -, num post que abordava o tema no Instagram.Na Argentina começaram recentemente a correr rumores na imprensa cor de rosa de que o jogador estaria "apaixonado por uma mulher que não é a Antonela."Alguns adeptos especularam se a mulher em questão não seria Sofia Martinez, que acompanhou a seleção da Argentina no Mundial do Qatar e que esteve na recente cerimónia da entrega da Bola de Ouro ao avançado em Paris. Houve quem tivesse detetado "um olhar" especial de Messi em direção à jornalista...Messi e Antonela Roccuzzo conhecem-se desde os cinco anos, começaram a namorar aos 15 e casaram em 2017. Têm três filhos.