Mulher de Fede Valverde e as férias em Ibiza: «Drogados e roubados por alguém que me viu dormir nua»

Mina Bonino, a mulher do médio uruguaio Fede Valverde, do Real Madrid, contou nas redes sociais o pesadelo por que o casal passou nas férias em Ibiza, no final do mês passado. A jornalista conta que os dois foram drogados e que lhes foram roubados cerca de 10 mil euros em dinheiro."Quando chegámos à casa, já lá estava um cozinheiro. Disse que só havia uma chave mas que ia levá-la para no dia seguinte voltar e preparar o pequeno-almoço, sem nos incomodar", contou Mina Bonino, que confiou no chef e na imobiliária, uma vez que ambos trabalham frequentemente com futebolistas."No dia seguinte, nem conseguia levantar-me. Mandei uma mensagem à Leslie [empregada] para que levasse o meu filho porque sentia tudo a andar à roda. Sentia-me muito mal, mas pensei que era por estar numa má forma física", acrescentou.A jornalista explica que depois desceu e viu as suas "três malas no chão", "Havia chinelos meus atirados e a Leslie estava a arrumar tudo. Ela disse-me 'estiveste à procura de alguma coisa?' Como estava drogada devo ter rido, não entendi nada."Mais tarde, quando todos saíam para ir à praia, aperceberam-se do roubo. "Fui buscar algum dinheiro. Já com o fato de banho, os óculos de sol, a postos para apanhar sol, abro a carteira e estava vazia! Aí apareceu o cozinheiro a dizer que quando chegou estava tudo desarrumado."O homem resolveu ir embora, dizendo que não se sentia confortável com pessoas que trabalhavam com aquela imobiliária porque "isto acontece sempre com eles"."Vieram os da imobiliária e disseram que a comida podia estar envenenada, acreditavam que podia ter sido o cozinheiro, pelo que levaram-nos ao hospital para fazermos análises a várias substâncias."Não foi encontrada "cocaína, marijuana, ecstasy, anfetaminas ou antidepressivos no sangue". "Foi tudo muito subtil, para nos roubarem sem que nos apercebessemos. Passámos o primeiro dia no hospital", frisou Mina, explicando, depois, o que mais a perturba: "roubada por alguém que me viu dormir nua."Depois do incidente, o jogador e Mina Bonino mudaram de casa.