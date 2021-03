Mulher de Ibrahimovic reconhece: «Não é fácil viver com ele»

A companheira de Zlatan Ibrahimovic faz questão de ser uma mulher independente. Helena Seger é modelo e uma bem-sucedida mulher de negócios, que diz ter um feitio muito semelhante ao do futebolista sueco do Milan.





Numa entrevista à revista 'Elle' a sueca conta como os dois se conheceram. "Deixou o Ferrari mal estacionado em Malmo, impedindo o meu Mercedes de sair. Disse-lhe bruscamente que o tirasse dali e pelo vistos ele gostou da forma como lhe falei. Não, não é fácil viver com ele. Mas comigo também não é...", disse Helena.E o que mais gosta em Ibrahimovic? "Ele tem algo que eu também tenho: uma formação importante e uma carreira construída com sacrifício", respondeu.O casal ainda não casou, mas Helen nem quer ouvir falar disso. "Casar com ele podia perturbar a minha vida. Não quero que me conheçam como a mulher de um jogador. As pessoas sabem o quanto estudei, o quanto trabalhei e lutei", acrescentou.