Mulher de Jesualdo Ferreira assume: «Estamos assustados e tristes»

A mulher do técnico português ao serviço do Santos quebrou o silêncio sobre o pânico que está sentir com a evolução do novo coronavírus no Brasil, onde está a viver com o marido, e mostrou-se preocupada. "Estamos assustados e tristes com tudo o que está a acontecer no Mundo, claro. É angustiante. E eu fico mais ansiosa por não poder estar perto dos meus. É claro que não podíamos estar juntos, mas é diferente estar tão longe", disse à ‘Vidas’. O casal tem passado o tempo em atividades de lazer.