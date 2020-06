Mulher de jogador do Benfica já aprende português

Ivan Chishkala vai jogar pela equipa de futsal do Benfica na próxima época, como foi confirmado pelos russos do Gazprom Yugra, onde o pivô de 24 anos jogou nas últimas nove temporadas. Mais do que satisfeita com a transferência está Julee, com quem casou no início de junho. A mulher publicou nas InstaStories um rascunho com as primeiras palavras em português que já aprendeu, para se ambientar à nova vida de ambos em Lisboa.