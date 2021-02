Mulher de Mahrez entra no mundo dos sites para adultos e promete conteúdos exclusivos

Rita Johal, mulher de Riyad Mahrez (Manchester City), anunciou nas redes sociais que foi multada "por ser demasiado sexy". Na realidade, foi sim sancionada por participar numa festa ilegal, não cumprindo as restrições impostas em Londres devido à pandemia de Covid-19. Protagonista de grande polémica, aproveitou este episódio para se inscrever no portal para adultos OnlyFans, prometendo conteúdos exclusivos a troco de um pagamento mensal de 9,20 euros.





"Vem ao mundo de Rita, onde verás a Rita mais pessoal e íntima, com música e conteúdos exclusivas", escreveu ao partilhar um vídeo no Instagram em que aparece em roupa interior e apela à subscrição.Além do vídeo, Rita Johal (há quem diga que está separada de Mahrez embora não haja confirmação oficial) deixou uma mensagem semelhante nas stories: "Publicarei conteúdo exclusivo posando como nunca fiz noutro lugar, com a minha música, fotos, vídeos e todas essas coisas emocionantes".