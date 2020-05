Amante de exercício físico, Cindy Álvarez Garcia mantém rigorosas sessões de treino diários no seu ginásio privado em casa. Quanto aos resultados, a mulher de Mateus Uribe faz questão de os partilhar com os fãs nas redes sociais, onde exibe o seu corpo tonificado em poses ousadas e provocadoras. Além disso, a modelo colombiana também usa a sua conta pessoal de Instagram para incentivar a prática de exercício físico e já conta com mais de 393 mil seguidores.