Mulher de Morata conta como Instagram os juntou: «Ele tinha visto uma fotografia minha»

Álvaro Morata e Alice Campello são casados desde 2017 e são pais de três meninos, Leonardo, Alessandro e Edoardo. Esta temporada mudaram-se para Turim, cidade onde o futebolista também estava quando se conheceram - o avançado espanhol, autor do primeiro golo da goelada de Espanha frente à Alemanha, regressou esta época à Juventus, que representou também entre 2014 e 2016. À revista Chi, a influenciadora conta como as redes sociais, neste caso o Instagram, foram fundamentais para o casal.





"Morata tinha visto uma fotografia minha e perguntou a várias pessoas se me conheciam, para nos apresentarem, mas não tínhamos amigos em comum. Então ele escreveu-me [pelo Instagram]. Respondi passado muito tempo e, no final, conhecemos-nos", revelou Alice Campello"Surpreendeu-me porque imediatamente percebi que ele falava a sério. Por exemplo, duas semanas depois do nosso primeiro encontro, ele conduziu durante oito horas para se encontrar com minha família e regressou a Turim muito tarde, embora no dia seguinte tivesse treino logo cedo. Este e mil outros gestos", revelou Alice Campello.