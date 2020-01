Mulher de Rakitic recusou mudar-se para Manchester

Ivan Rakitic era um dos alvos apontados pelo Manchester United, mas as negociações ficaram goradas logo à partida. Agora, foi o ‘The Sun’ a avançar com uma explicação que vai para lá do futebol. Segundo o diário britânico, Raquel Mauri, a belíssima mulher do médio do Barcelona, recusou ir viver para a antiga cidade industrial. Aliás, namorar com um futebolista foi uma das reticências de Mauri, exatamente devido à possibilidade de ter de mudar de país.