A mulher de Rio Ferdinand, antigo defesa do Manchester United, revelou recentemente as conversas “incómodas”, sobre sexo, que tem tido com os filhos do antigo jogador nos últimos dias. É que nestes tempos de confinamento, o casal tem tido alguma dificuldade em fazer amor, uma vez que a presença constante das crianças não ajuda, principalmente porque colocam questões constrangedoras.





“Não vão fazer sexo enquanto estivermos cá em casa”, terá dito um deles à madrasta. “Não acredito que estamos a ter esta conversa”, respondeu Kate. Recorde-se que as três crianças são fruto do anterior casamento de Rio com a falecida Rebecca.