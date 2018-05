A mulher do guarda-redes Rui Patrício, Vera Ribeiro, esteve no último fim de semana na Feira do Livro para promover o seu mais recente livro, ‘Manual de Sedução’, em que dá várias dicas para os casais apimentarem a relação. A psicóloga e sexóloga respondeu às dúvidas dos leitores e mostrou-se sempre simpática perante as abordagens dos fãs. Orgulhosa do seu último trabalho, Vera Ribeiro promete continuar a promover as suas dicas de sexo e a falar abertamente sobre o assunto, sem tabus. O resultado da passagem pela Feira do Livro foi partilhado nas redes sociais.