Magali Aravena lançou uma nova linha de roupa de praia mas, desta vez, a companheira de Salvio não desenhou apenas peças para mulheres. Esta coleção inclui modelos para toda a família. Por isso, a empresária argentina contou com manequins muito especiais: o craque do Benfica e os dois filhos, Valentino, de 5 anos, e Chloé, de 2. Tal como na linha anterior, Magali é a modelo do catálogo de biquínis e fatos de banho e, nas fotografias que divulgou nas redes sociais, tem recebido inúmeros elogios à sua excelente forma física. Além deste projeto, a modelo está também dedicada a dinamizar o canal de YouTube que criou recentemente.