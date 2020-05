Mulher de Uribe cada vez em melhor forma

"Devemos fazer sempre o que nos faz muito felizes", comentou ontem Cindy Álvarez Garcia em mais uma publicação escaldante no Instagram. Desinibida e sem quaisquer pudores, a mulher do portista Matheus Uribe exibe uma forma física excelente. Quase parece que o confinamento caseiro a que se submeteu devido à Covid-19 lhe deu ainda mais ânimo para puxar pelo exercício físico. "E sim, tenho estrias e não me importo", continuou Cindy. "Que isso não seja motivo para as mulheres acreditarem que o seu corpo não é ‘sexy’!"