Cindy Alvarez García aproveitou a quarentena para ir ao álbum de recordações e encontrou fotografias antigas da família. A mulher de Matheus Uribe, do FC Porto, ficou encantada com imagens de quando os filhos Antonia, de 4 anos, e Esteban, de 10, eram mais pequenos, e não resistiu a partilhá-las com os seguidores. "Uma família que trabalha unida, permanece unida", escreveu, na legenda de uma imagem, mostrando-se orgulhada do que construiu.