Lautaro Martínez tem em Agustina Gandolfo o melhor amparo terapêutico. "É uma mulher com muita paciência, que me carrega quando tenho algum problema", explica o avançado do Inter de Milão. Mesmo a viver um bom momento no clube, é acalmado por ela quando não consegue adormecer por ter falhado um golo fácil.