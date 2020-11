Mulheres de Rooney e Vardy enfrentam-se na justiça: ameaças e chantagem com vídeos de sexo

O caso de difamação que coloca na Justiça as mulheres de Wayne Rooney e Jamie Vardy teve esta quinta-feira a sua primeira audiência. Em outubro do ano passado, Coleen expôs o caso nas redes sociais, denunciando o esquema que tinha delineado para 'apanhar' a até então amiga, Rebekah Vardy, a quem acusa de ser a responsável pelas notícias que o 'The Sun' publicava sobre ela e o marido.





Na primeira audiência de julgamento, o advogado de Rebekah Vardy considerou que a acusação de Coleen levou a que um 'exercito' de fãs se virasse contra a sua cliente, fazendo ameaças e chantageando com a divulgação de vídeos de sexo de Jamie Vardy."Isto é muito sério e se for divulgado, será o seu fim e o de Jamie. Só uma coisa - envie 2,5 bitcoin (BTC) hoje para este endereço de carteira de bitcoin... Se não tiver notícias até amanhã vou divulgar online e anonimamente reencaminhar para os meios de comunicação. Espere", referem os documentos apresentados pela defesa de Rebekah.Este é um processo que promete ainda dar muito que falar. Recorde-se que no ano passado, Coleen surpreendeu tudo e todos com uma publicação nas redes sociais."Tem sido difícil guardar isto para mim e não fazer qualquer tipo de comentário, principalmente quando as histórias foram publicadas, mas tive de me manter em silêncio. Agora tenho a certeza de onde saíram: foi da conta de Rebekah Vardy", escreveu Coleen na altura.