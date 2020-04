Nadador olímpico conhece namorada no Tinder e em setembro vai ser pai

Adam Peaty, campeão olímpico e recordista mundial dos 100 metros bruços, confirmou este domingo que vai ser pai em setembro. O nadador, de 25 anos, comentou no seu Instagram a notícia que o 'The Sun' publicou hoje anunciando a gravidez de Eirianedd Munro.





A publicação britânica diz que o casal se conheceu através da aplicação 'Tinder' e que Eirianedd, de 22 anos, engravidou no segundo encontro que tiveram, referindo ainda que Adam Peaty ficou surpreendido quando soube. Algo que o nadador desmente."Esta manhã, o 'The Sun' decidiu publicar algo, sem nenhuma tentativa de entrar em contato comigo ou com minha agente, que é muito pessoal e, ao fazer isso, tentou manchar um momento verdadeiramente especial da minha vida. Não deixarei que isso aconteça", começa por explicar Adam Peaty no Instagram."Anuncio que a Eiri está grávida, estamos à espera do nosso bebé em setembro. Queria divulgar estas notícias na próxima semana, depois de fazermos a ecografia e descobrirmos se é menino ou menina, mas as coisas saíram do nosso controlo. Não acreditem em tudo o que lêm, pois esta história está longe de estar bem contada. Sinto já um amor avassalador pelo nosso filho, mal posso esperar para ser pai!", afirma.