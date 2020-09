Nadía Sif Líndal sem remorsos

A modelo islandesa Nadía Sif Líndal foi uma das mulheres responsáveis pela exclusão dos futebolistas ingleses Phil Foden e Mason Greenwood da concentração da seleção inglesa de futebol. A beldade encontrou-se, acompanhada de uma amiga, com os futebolistas no hotel da equipa, violando assim o protocolo de isolamento imposto aos internacionais em vésperas de uma partida a contar para a Liga da Nações. Mas mesmo com estas consequências a islandesa diz não ter remorsos do encontro e que desconhecia que eles eram futebolistas e muito menos que estavam em isolamento. “Eles não mereciam isto, são rapazes fantásticos e trataram-nos muito bem, são uns cavalheiros”, disse a jovem.