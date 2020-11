"És feia e só estás com Bastoni por dinheiro!", acusou uma ‘odiosa’ no Instagram de Camilla Bresciani. A namorada do defesa do Inter Milão não se ficou e denunciou-a na rede social. A ‘hater’ ameaçou queixar-se à polícia mas calou-se quando Camilla disse que ia processá-la pelos insultos.