Mudou-se de armas e bagagens para Manchester, em Inglaterra, quando o namorado, Bernardo Silva, assinou pelo Manchester City no ano passado. Mas nem a mudança de cidade e país deixou Alicia Verrando longe dos ginásios. A jovem, de 24 anos, continua a treinar-se com muita frequência e faz questão de partilhar nas redes sociais esses momentos. E a verdade é que o esforço tem valido a pena, uma vez que a namorada do futebolista está em excelente forma física e com umas curvas de fazer inveja. Prova disso, é que Alicia já tem feito vários trabalhos enquanto modelo profissional e vem deixando o namorado cada vez mais orgulhoso. Um apoio que tem sido importante para a jovem.