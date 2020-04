Georgina Rodríguez já não é a espanhola mais seguida no Instagram no país de 'nuestros hermanos'. Com 17,6 milhões de seguidores naquela rede social, a companheira de Cristiano Ronaldo viu-se suplantada por Ester Expósito.





A protagonista da série ‘Élite’, da Netflix, lidera a tabela, com 19,4 milhões de fãs. Ao lado de Gio, com o mesmo número de seguidores, está a atriz Úrsula Corberó, a beneficiar do sucesso da nova temporada de ‘La Casa de Papel’, também da Netflix.