David de Gea não conseguiu defender nenhum penálti na final da Liga Europa diante do Villarreal e quando foi chamado a marcar falhou e o Manchester United acabou derrotado. Depois do jogo, alguns adeptos resolveram dar aso à sua frustração nas redes sociais, alguns deles visando a namorada do jogador espanhol, a cantora Edurne.





Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo — Edurne (@Edurnity) May 26, 2021

"O De Gea gastou toda a sorte do resto da sua vida no dia em que se cruzou com a Edurne", "O tonto marido da Edurne falhou o penálti", "Edurne já não pode ir cantar a Villarreal por duas motivos: pelo ridículo do seu namorado e porque encheram as ruas de touros", "Edurne deve defender melhor do que De Gea". Estes foram alguns comentários que foram feitos no Twitter.A cantora denunciou estas mensagens com um tweet já de madrugada. "Fica uma vez mais claro que ainda há muito que fazer na sociedade para lutar contra o machismo", escreveu Edurne.