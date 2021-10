Namorada de Jesé nega tentativa de atropelamento: «Às vezes 'passo-me', mas não tanto...»

Foi uma das notícias que no início da semana abalou a imprensa cor de rosa no país vizinho. Aurah Ruiz terá tentado atropelar Jesé Rodríguez no fim de semana, depois de uma violenta discussão entre ambos. O tema deu que falar, foi negado de forma indireta nas redes sociais por ambos e esta sexta-feira, através do seu canal na plataforma 'Mtmad', a própria Aurah explicou o que sucedeu. Confirmou a discussão, mas negou o atropelamento.





El vídeo que todo el mundo busca: el supuesto atropello de Aurah a Jesé tras una discusión



"É uma notícia falsa. A imprensa disse que atropelei o meu namorado depois de uma discussão. Todos os casais têm discussões, mas tenho de dizer que não atropelei o meu namorado. Vivemos juntos, estamos bem. Ele é o pai do meu filho, estamos loucos ou quê? Não há tentativas. Se queres atropelar alguém, levas a pessoa à tua frente e acabas por matá-la ou algo assim. Isto é mentira. Estão a acusar-me de algo que não fiz e isto é algo grave. Eu 'passo-me' às vezes, mas não tanto...", atirou a influencer."Não vou negar a discussão, porque sim, houve. Mas o carro que temos pesa uns 2 mil quilos. Se atropelas alguém com um carro destes o mínimo que lhe vai acontecer deve ser um pé partido", acrescentou Aurah, que por outro lado explicou a ausência do namorado no treino do dia seguinte do Las Palmas. "Tinha queixas do jogo do fim de semana passado. No minuto 5 sentiu o adutor e não podia sequer caminhar", concluiu.