Namorada de João Félix deixa prenda para seguidores

Margarida Corceiro tem já 100 mil fãs no TikTok e nada melhor do que dar-lhes um presente para lhes animar o dia. A jovem atriz, com apenas 17 anos, fez uma dança privada para os seus seguidores naquela rede social a partir da casa de João Félix, com quem está a partilhar a quarentena caseira na capital espanhola. Quase desnecessário será dizer que os elogios foram muitos e variados, com algumas marotices à mistura. Do avançado do Atlético Madrid nem um vislumbre da sua sombra…