Namorada de João Félix exibe curvas

"Mesmo ficando por casa, gosto de me arranjar um bocadinho". Margarida Corceiro tem seguido as normas de segurança decorrentes da Covid-19, e prefere manter-se em segurança na sua casa. Mesmo confinada, não dispensa um bom look e arrasa num vestido justo de cor preta. A roupa escolhida pela namorada de Félix não deixa escapar as curvas escaldantes da modelo. Margarida Corceiro não esconde estar a passar uns dias complicados, afastada do futebolista do Atlético Madrid.