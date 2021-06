Namorada de João Félix solidária

João Félix, que nasceu em Viseu, decidiu participar numa campanha viral contra a discriminação e o preconceito, nas redes sociais. De nome Equal Game, procura promover a igualdade de oportunidades no Desporto e agora fora deste, batendo-se contra o bullying, descriminação racial e sexual. O vídeo já foi visto por 200 mil pessoas só no perfil de João Félix e Margarida Corceiro, a namorada, não podia estar mais orgulhosa, sendo a rainha dos corações no post do jovem futebolista.