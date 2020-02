A namorada de João Félix revelou que foi uma das escolhidas pela TVI para mostrar os seus dotes de bailarina no ‘Dança Com as Estrelas’, apresentado por Rita Pereira e Pedro Teixeira. "Não sei muito bem onde me estou a meter, mas na verdade nunca sei", disse a atriz, de 17 anos. "Só vos consigo dizer que estou muito feliz por estar prestes a começar este novo desafio. Já sabem, conto com vocês desse lado", rematou.