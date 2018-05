Depois dos erros cometidos por Karius na final da Liga dos Campeões, o guarda-redes do Liverpool tem recebido várias ameaças e o caso já está a ser investigado pelas autoridades britânicas. Muitas delas são dirigidas à namorada do jogador, Daniella Grace. "Vou matar a tua namorada", "os teus filhos merecem morrer de cancro" ou "espero que toda a tua família morra" foram algumas das mensagens recebidas pelo atleta e que estão a merecer atenção por parte da polícia. A companheira do craque é uma conhecida modelo que já namorou com Cristiano Ronaldo.