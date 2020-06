A namorada Lautaro Martínez, do argentino do Inter que é pretendido pelo Barcelona, perdeu a paciência com um seguidor nas redes sociais.





Agustina Gandolfo começa a assumir-se como 'influencer', partilhando com os seus fãs rotinas de treino, de alimentação, os seus gostos em termos de roupa e outros produtos, partilhas pelas quais tem recebido muitos elogios. Mas também há críticas.Numa das suas últimas fotos publicadas no Instagram (onde tem 630 mil seguidores), um 'fã' perguntou: "Não é suficiente o dinheiro que ganha o teu namorado?"Agustina Gandolfo não poupou nas palavras: "Se não gostas não olhes, imbecil. Chama-se trabalho. Algo que poderias experimentar também", escreveu.